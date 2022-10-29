Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Gökhan Özoğuz: "Kalbinde hissedenler ve yaşayanlar için Cumhuriyet Hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. 99. 29 Ekim Cumhiyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Atam aşk ile..."