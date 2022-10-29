Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlanıyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet bugün 99 yaşında!
Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu coşkuya katıldı.
Demet Evgar: "Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."
Erol Evgin: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
Tarkan: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
Cem Yılmaz: "Büyük Atatürk'ü ve Cumhuriyete emeği geçen bütün büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyet fazilettir. 29 ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"
Gökhan Özoğuz: "Kalbinde hissedenler ve yaşayanlar için Cumhuriyet Hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. 99. 29 Ekim Cumhiyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Atam aşk ile..."
Acun Ilıcalı: "Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."
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