Alikahyaspor Kulüp Başkanı Parlak, AKP’den istifa ettiğini açıkladı
Kocaelispor eski yöneticisi ve Alikahyaspor Kulüp Başkanı İsmail Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'den istifa ettiğini duyurdu.
Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Alikahyaspor'un kulüp başkanı İsmail Parlak, AKP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Parlak, kararının gerekçesini açıklamadı
Parlak'ın açıklaması şöyle:
“2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Ak parti üyeliğinden bu gün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. 2023 Türkiye’si hedefinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğimiz devam etmektedir. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin."
Parlak geçmiş dönemde bir süre Kocaelipspor yönetiminde de yer almıştı.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- Doğrudan gol oldu!
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi