Alikahyaspor Kulüp Başkanı Parlak, AKP’den istifa ettiğini açıkladı

25 Ekim 2022 Salı, 15:41

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Alikahyaspor'un kulüp başkanı İsmail Parlak, AKP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Parlak, kararının gerekçesini açıklamadı

Parlak'ın açıklaması şöyle:

“2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Ak parti üyeliğinden bu gün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. 2023 Türkiye’si hedefinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğimiz devam etmektedir. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin."

Parlak geçmiş dönemde bir süre Kocaelipspor yönetiminde de yer almıştı.