Fakıbaba'nın açıklamalarında ismi geçen AKP'li belediye başkanı canlı yayında konuştu: İstifa sözleri dikkat çekti
AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarında işaret ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Beyazgül'ün istifa sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde AKP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Fakıbaba'nın istifasının ardından gündeme getirdiği iddialarla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tv100'de yayımlanan Taksim Meydanı programında açıklamalarda bulundu.
Belediye başkanı olduktan sonra Fakıbaba’nın 4 yıl boyunca hiçbir toplantıya katılmadığını iddia eden Beyazgül, “Hiçbir projede önderliğimizi yapmadı. Hiçbir sıkıntımızın içerisinde olmadı” dedi. Fakıbaba’nın 'arsaları sattılar' tweetiyle ilgili de konuşan Beyazgül "Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor. Fakıbaba Yüzlerce arsa sattı ve Türkiye’de en fazla arsa satan belediye başkanıdır. Muhakkak belediye hizmetlerine harcamıştır. ‘Milletvekilleri benim işlerime karışmasın’ diyordu hal böyle olunca kendisi niye karışıyor?" ifadelerini kullandı.
İSTİFA SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ: "BUNLAR ÇOCUKÇA ŞEYLER"
Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ‘Belediyeyi akrabalarıyla, eş dostla doldurdu, liyakate dikkat etmiyor’ iddiasıyla ilgili Beyazgül "Böyle bir şey yok. Bu çamur at izi kalsın siyaseti çok yanlış. Benim hesaplarım, yaptıklarım açık" dedi.
Tanal'ın ‘Aynı soyadında olanları söylersem istifa edecek mi?’ sorusuna ise "Benden önceki belediye başkanı döneminde alınan 2 tane benim soyadımda olan isim var. ‘İstifa eder mi?’, bunlar çocukça şeyler" cevabını verdi.
Uğur'un ‘Fakıbaba’nın eski popülaritesi Şanlıurfa’da var mı?’ sorusuna ise Beyazgül "Ben yok diyorum. Ne oldu da istifa edildi? Halk bunu anlamış değil" dedi.
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