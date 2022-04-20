Kayyum sonrası yayın hayatını sonlandırmıştı: Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:03

Ekim 2021'de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un patronluğunda yayın hayatına yeniden başlayan Flash TV, yayın hayatına son vermişti. 16 Mart’ta kayyum atanan Flash TV, 15 Nisan itibarıyla yayın hayatına son verdiğini duyurmuştu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un ölümü sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansını yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyurulmuştu.

KANALIN ADI DEĞİŞMİŞTİ

Flash TV’den yapılan açıklamanın ardından, kanalda bir değişiklik yaşanmıştı. 16 Nisan, saat 00.00 itibarıyla Flash TV yerini, Flash Haber TV’ye bırakmıştı.

Flash Haber TV ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Anayasal haber alma hakkı çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de."

Kanalın logusunun değiştiği görülürken aynı zamanda yeni web sitesinin de "flashhabertv.com" olduğu belirtilmişti.

FLASH TV'NİN SAHİBİ, 'FLASH HABER'E SERT ÇIKTI: HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Son olarak yaşananlara basın açıklamasıyla sert bir tepki gösteren Flash TV'nin sahibi Mehmet Emin Göktuğ, "Flash TV’nin isim ve varlıklarını kullanarak, ‘Flash Haber’ adı altına yayın yapanlara karşı hukuksal süreç başlatılmıştır" dedi.

“Haklı hukuki süreçleri ve kanunlara arkadan dolanarak, kaçma ve oldu bittiyle Flash TV’nin talan edilmesine müsaade edilmeyeceğini” belirten Göktuğ, “Flash Tv’nin maddi manevi haklarını korumada asla taviz verilmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE OLASI BİR FON DESTEĞİYLE ELE GEÇİRİLMİŞ FLASH TV'YE SALDIRI"



Açıklamada, "Kayyum yönetimindeki Flash TV yayınını sona erdirirken, marka hakkına da tecavüz niteliğindeki isimler; aynı frekanstan, başka bir şirketin yayınının yapılması daha önce şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiş Flash TV’ye yapılan saldırının yeni bir halkasıdır" sözlerine yer verildi.

Mehmet Emin Göktuğ imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde: