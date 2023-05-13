Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 19:53
Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu 8,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.


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