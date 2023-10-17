Fly Butik Rezidans skandalında yeni gelişme: Notere sahte işlem başı '10 bin TL ödendi' iddiası!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Fly Butik Rezidans projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darp ettikleri ve siteden çıkardıkları ortaya çıkmıştı.

Fly Butik Rezidans’ı inşa eden Uçarlar Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Metin Uçar, projeye silahlı bir çetenin çöktüğünü ve bu çetenin müşterilerini dolandırdığını öne sürmüştü.

Fly Butik Rezidans ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddialarının ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı.

590 sayfalık iddianamede, Büyükçekmece 20. Noterliği’nde imzaya yetkili başkâtip olan şüpheli Fikriye Çağla Öztürk’ün birçok davacının şikâyetçi olduğu, soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Fikriye Çağla Öztürk’ün örgüt yöneticilerinden Mehmet Özçelik, Fatih Dere ve örgüt mensubu Kenan Doğanay ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

İddianamede Uçar’ın Öztürk hakkında sahte işlem başı 10 bin lira para aldığını iddia ettiği yazışma içeriklerinin olduğu belirtildi. Bu şekilde en az 500 sahte işlem yapıldığını öne süren iş insanı Uçar, bir tercüman aracılığıyla yabancıların da kandırıldığını iddia etti.

