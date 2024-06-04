Foça'da 'araçtan atılan izmarit' yangına yol açtı
İzmir'in Foça ilçesinde, bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında ekili tarlalar, makilik alan ve arı kovanları etkilendi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.
Foça'ya bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi Kabasakal mevkisinde, saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.
Sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Foça Belediyesi Bağarası İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Ayrıca, iki uçak havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ekili alanlar, makilik alan ve arı kovanlarının etkilendiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Akaryakıta zam pompaya yansıdı
- 'Basit sorulara şaşırmayın'
- 15 yılda 8 bin 263 kişi geldi