Bursa’da orman yangını: 3 helikopter müdahale ediyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Çam ağaçlarının yer aldığı ormanda çıkan yangına karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:26
Bursa’da orman yangını: 3 helikopter müdahale ediyor
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Yangın saat 13.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit’te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.


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