Muğla'da acı olay: Annesinin emzirirken uyuyakaldığı bebek boğuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid’i emzirirken uyuyakaldı. Nefes alamayan bebek boğulurken, anne ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
İslamhanaleri Mahallesi’ndeki bir evde Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid’i emzirdiği sırada uyuyakaldı. Gadır B., uyandığında çocuğunun hareketsiz kaldığını fark etti.
BEBEK KURTARILAMADI
Telaşa kapılan kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Bebeğin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ANNE GÖZALTINDA
Gözaltına alınan anne Gadır B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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