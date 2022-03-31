Fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi.

İHA
31 Mart 2022 Perşembe, 00:08
Fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar, Bartın’da bulunan Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki su samurlarını görüntüledi.

Su samurlarının suda eğlendiği anlar DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüler dikkat çekti.



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