FOX Ana Haber'den dolar kararı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:37

Dün, güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Euro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.

Hafta içi her gün saat 19.00'da başlayan 'FOX Ana Haber' dün döviz kurundaki artışın ardından bir değişikliğe gitti.

Olağanüstü durum olduğunu dile getiren FOX Ana Haber de süresini 1,5 saate kadar uzattı.

"HERKES OLAN BİTENİN UYUŞTURUCU ETKİSİNE KAPILMIŞ GİBİ"

Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, “Kimse zarar hesabı yapmıyor gibi gözüküyor. Herkes olan bitenin bu uyuşturucu etkisine kapılmış gibi öyle bakıyor. Neyin ne olduğunu tam anlamıyor” ifadelerini kullanarak ekonomi haberleri vermeye devam etti. Zararın çok büyük olduğunu dile getiren Tepeli, "TL tarihinin en düşük değerinde" dedi.