Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:05

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.30 sıralarında Birecik ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.


Etiketler: #Şanlıurfa #kamyon #fren

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