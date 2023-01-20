Freni boşalan kamyon önce iki araca, ardından cami duvarına çarptı

Esenyurt'ta yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, önce servis minibüsüne ve kamyonete daha sonrasında ise cami duvarına çarptı. Kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, kamyonun duvara çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:17
Freni boşalan kamyon önce iki araca, ardından cami duvarına çarptı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, P.A.'nın kullandığı kamyonun frenleri boşaldı.

Hızla yokuş aşağı ilerleyen kamyon önce park halindeki bir servis minibüsüne daha sonra kamyonete çarptı. Duramayan araç 50 metre daha ilerleyerek cami duvarına çarptı. 

KAZA ANI KAMERADA 

Kaza sonrası şoför P.A.’nın kamyon içerisinde sıkıştığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi.

Belinin alt kısmı sıkışmış halde olan şoför P.A. itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kamyondan çıkarıldı.

Yaralı şoför ambulansa alınarak tedavi için hastaneye götürüldü. Kamyonun cami duvarına çarptığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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