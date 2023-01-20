Freni boşalan kamyon önce iki araca, ardından cami duvarına çarptı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:17

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, P.A.'nın kullandığı kamyonun frenleri boşaldı.

Hızla yokuş aşağı ilerleyen kamyon önce park halindeki bir servis minibüsüne daha sonra kamyonete çarptı. Duramayan araç 50 metre daha ilerleyerek cami duvarına çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza sonrası şoför P.A.’nın kamyon içerisinde sıkıştığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi.

Belinin alt kısmı sıkışmış halde olan şoför P.A. itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kamyondan çıkarıldı.

Yaralı şoför ambulansa alınarak tedavi için hastaneye götürüldü. Kamyonun cami duvarına çarptığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.