Freni boşalan TIR devrildi: 1 ölü
Erzurum’un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesinde Aksukapı Viyadüğünde seyir halindeki tırın freni boşalınca devrildi.
Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Tırın üzerinde malzemelerin çevreye dağıldığı görüldü.
YURTTAŞLAR TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ
Son yıllarda onlarca kazanın ve kişinin hayatını kaybettiği bölgede yurttaşlar tedbir alınmasını istedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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