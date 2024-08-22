Freni boşalan TIR devrildi: 1 ölü

Erzurum’un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 22:05
Freni boşalan TIR devrildi: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesinde Aksukapı Viyadüğünde seyir halindeki tırın freni boşalınca devrildi. 

Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Tırın üzerinde malzemelerin çevreye dağıldığı görüldü. 

YURTTAŞLAR TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Son yıllarda onlarca kazanın ve kişinin hayatını kaybettiği bölgede yurttaşlar tedbir alınmasını istedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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