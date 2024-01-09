Freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı

Muğla’nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil yol kenarındaki gübre bataklığına saplandı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:14
Freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı
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Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi’nde, iddialara göre yokuştan aşağı inen bir otomobilin frenleri patladı.

Freni patlayan otomobil, yokuşun altında bulunan gübre bataklığına saplanarak durabildi. Çevredeki mahalle sakinleri, uzun çaba sonucu gübre bataklığına saplanan otomobili kurtardı. ,

Şans eseri kazada yaralanan olmadı.


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