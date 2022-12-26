Kağıthane'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli öldü

İstanbul Kağıthane'de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazada motosikletli hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:12
Kağıthane'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli öldü
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Feci kaza, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre , Hürrem Öztürk yönetimindeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği iddia edilen yabancı uyruklu Kadir Gulbediyev'in (25) kullandığı motosiklet  çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli yola savruldu. 

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kadir Gulbediyev'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gulbediyev'in cenazesi morga götürüldü.


Kağıthane motosiklet kaza

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