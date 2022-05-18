Fuat Oktay muhalefeti hedef aldı: 'Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:57

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleşti.

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, muhalefeti hedef alıp Atatürk Havalimanı'nın yıkımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Atatürk Havalimanı yeri bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar" dedi

“ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK MİLLET BAHÇEMİZİ YAPACAK VE İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRACAĞIZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk Havalimanı alanına yapılacak olan millet bahçesi hakkındaki sözlerine de atıfta bulunan Oktay, “Atatürk Havalimanı yeri bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Yani bu defa da niye ağaç dikip yeşil koridor oluşturuyorsunuz diye ‘istemezük’ diyorlar. Dertleri her zaman olduğu gibi ağaç değil. Her zamanki tek taraflı hezeyanları. Daha yeni Beşiktaş'ta 100'den fazla asırlık çınarı acımadan kesip atan bunlar değil mi? Hani sizin genel başkanınız Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanı kültür projesi yapmayı önermemiş miydi? İki yanlış bir doğru etmiyor. Bizim doğrumuz milletin ihtiyacından, faydasından yanadır. Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbul'umuza kazandıracağız. Fuar merkeziyle, gençlik merkeziyle, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla dört dörtlük bir yeşil alan oluşturacağız. Laf değil iş üretmeye devam edeceğiz. Teknolojide, tarımda, enerjide, ulaştırma ve altyapıda tüm alanlarda yerli milli projelerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.