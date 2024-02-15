Fuhuştan gözaltına alındı: 12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, 8 suç kaydı bulunan kadının ayrıca 12 yıl 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:15
Fuhuştan gözaltına alındı: 12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı
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Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler, fuhuş yaptığı tespit edilen bir şahıs ile irtibata geçti.

HAPİS CEZASI ALMIŞ

Şahsın belirttiği adrese giden ekipler M.E., isimli kadını gözaltın aldı. Kadının yapılan kimlik sorgulamasında isminin M.E., olduğu ve 8 suç kaydının olduğu tespit edilirken, ayrıca İzmir Asliye Ceza Mahkemesince şantaj, İzmir Asliye Ceza Masasınca sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret, Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesince basit yaralama suçlarından toplam 12 yıl 15 gün hapis ve 80 TL para cezalarından dolayı arandığı tespit edildi.

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Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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