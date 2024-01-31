Konya’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da polis ekiplerinin fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:06
Konya’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş çetesinden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2’si yabancı uyruklu toplam 5 mağdur kadın ve 43 bilgi sahibi şahsın beyanları alındı. H.İ., B.G., B.G. ve D.D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden D.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; H.İ., B.G. ve B.G. ’fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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