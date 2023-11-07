Futbolcu Eymen'in kahreden ölümü... Arkadaşı 'kazara' vurdu

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:05

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:06

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada iddiaya göre, arkadaşı Y.C.K.'nin kurcaladığı tabancanın 'kazara' ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yada kurtarılamadı.

Kaçan Y.C.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken tabancanın kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.