Gabonlu Dina davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık Dursun Acar'a beraat ve tahliye
Karabük’te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu sanık Dursun Acar'ın 'nitelikli şekilde kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçunu işlemediği kaydedilerek beraatine ve tahliyesine karar verildi.
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Etiketler: #Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga #karabük
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