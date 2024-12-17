Gabonlu Dina davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık Dursun Acar'a beraat ve tahliye

Karabük’te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.

Gabonlu Dina davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık Dursun Acar'a beraat ve tahliye
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:36

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu sanık Dursun Acar'ın 'nitelikli şekilde kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçunu işlemediği kaydedilerek beraatine ve tahliyesine karar verildi.

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga #karabük

İlgili Haberler

Karabük'te katledilen Gabonlu Dina'nın davasında 'ırkçılık' tartışması

Karabük'te katledilen Gabonlu Dina'nın davasında 'ırkçılık' tartışması
Gabonlu Dina’nın davasını büyükelçilik takip edecek

Gabonlu Dina’nın davasını büyükelçilik takip edecek
Gabonlu Dina soruşturmasında mütalaa açıklandı: İstenen ceza belli oldu

Gabonlu Dina soruşturmasında mütalaa açıklandı: İstenen ceza belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler