Cumhuriyet Gazetesi Logo
GAİN Medya operasyonunda gözaltına alınmıştı: Okan Karacan'dan ilk açıklama!

GAİN Medya operasyonunda gözaltına alınmıştı: Okan Karacan'dan ilk açıklama!

20.12.2025 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
GAİN Medya operasyonunda gözaltına alınmıştı: Okan Karacan'dan ilk açıklama!

GAİN Medya’ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'dan ilk açıklama geldi. Karacan, "Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik yürütülen"kara para aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklanırken; Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okan Karacan, gözaltına alınmasının ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

JANDARMAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Karacan, şunları kaydetti:

"Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım.

Öncelikle bu süreçte her an yanımda olan dostlarım ve ailem; bana verdiğiniz destek beni çok güçlü kıldı. Sizlere ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Bu yaşananlar sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem. Sizinle birlikte zamanla daha yüksek hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Sevgili avukatımız, baro avukatımız Deniz Pektaş Hanım’a, sevgili avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy’a da sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah’a emanet, görüşmek üzere."

İlgili Konular: #Soruşturma #gözaltı #açıklama #Okan Karacan

İlgili Haberler

GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme: 3 tutuklama, 1 adli kontrol!
GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme: 3 tutuklama, 1 adli kontrol! Gain Medya soruşturması kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklama, sunucu Okan Karacan ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Tutuklamaya sevk edilen isimlerin tutuklandığı bildirildi.
Son dakika... GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme: Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı!
Son dakika... GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme: Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı! Son dakika haberi... GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
Murat Ağırel, elden ele dolaşan GAİN Medya'yı yazmıştı: 'Yasadışı bahis baronlarının yeni ilgi alanları arasında film yapım şirketleri var'
Murat Ağırel, elden ele dolaşan GAİN Medya'yı yazmıştı: 'Yasadışı bahis baronlarının yeni ilgi alanları arasında film yapım şirketleri var' Murat Ağırel, GAİN Medya’nın 2024–2025 döneminde iki kez el değiştirdiğini ve şirket yapısına dair dikkat çekici bağlantıları ele almıştı. Ağırel, sosyal medya paylaşımında da Berkin Kaya hakkında “Youwin” ve “Marsbahis” adlı yasa dışı bahis sitelerinin ortaklığı/sahipliği iddiasını gündeme taşıdı.