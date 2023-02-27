Gala Gölü Milli Parkı'nda yangın paniği!

Onlarca farklı endemik kuş türüne ve onlarca deniz canlısına ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı'nda çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:21
Gala Gölü Milli Parkı'nda yangın paniği!
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Enez ve İpsala İlçeleri arasında bulunan Gala ve Pamuklu göllerini kapsayan Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürüldü. Yangının etkilendiği alanın belirlenmesi ve nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak ve 3 bin hektar ormanlık alandan oluşuyor.

A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındıran milli park, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.


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