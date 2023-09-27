Galata Köprüsü’nde yangın paniği
Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Kısa süreli panik yaşanırken yangın sırasında köprü üstünde bulunanlar dumana aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda saat 13:45 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle restoran çalışanları ve müşteriler panik yaşadı. Köprü üstünde bulunanlar ise, yoğun duman aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yurttaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Restoranın mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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