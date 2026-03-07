Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galata Kulesi'nde intihar... 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

7.03.2026 09:10:00
Güncellenme:
İHA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Galata Kulesi'ne dün saat 14.30 sıralarında çıkan 30 yaşlarındaki E.S., henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aşağı bıraktı. Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Galata Kulesi #İntihar girişimi

