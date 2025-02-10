Malatya'da dehşet! Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Halil Paşa Sokak’ta saat 21.30 sıralarında, akraba oldukları belirtilen R.A. ile M.G. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tabanca ile R.A.’yı sağ bacağından vuran M.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelenin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Malatya
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Mehmet Şimşek’in ‘gizlediği’ gerçeği açıkladı!
- Bahçeli'den ilk açıklama!
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- 'Buradan soruyoruz, Erdoğan neden suskun?'
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt