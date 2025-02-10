Malatya'da dehşet! Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:05

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:06

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Halil Paşa Sokak’ta saat 21.30 sıralarında, akraba oldukları belirtilen R.A. ile M.G. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabanca ile R.A.’yı sağ bacağından vuran M.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelenin yakalanması için çalışma başlattı.