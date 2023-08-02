Galatasaray - Zalgiris maçında Disney Plus'a 'Atatürk'lü gönderme: Geldikleri gibi giderler

Yayınlanma: 02.08.2023 - 23:25

Güncelleme: 02.08.2023 - 23:27

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan ve geçtiğimiz haftalarda ise yerli içerikleri platformdan kaldıran Disney Plus'ın daha önce yayınlayacağını duyurduğu ancak ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası 'Atatürk' dizisini iptal etmesine tepkiler peş peşe geliyor.

'GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'

Yurttaşlar, sanatçılar ve siyasetçilerden sonra bu defa da medyadan bir tepki geldi. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya geldiği maçı yayınlayan D-Smart Go, maç esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü paylaştı.

Kanal aynı zamanda sözün arka planında ise Disney'in kullandığı çizgi ve artı '+' işaretini de kullandı. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.