Galatasaray - Zalgiris maçında Disney Plus'a 'Atatürk'lü gönderme: Geldikleri gibi giderler

Galatasaray'ın Zalgiris'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayıncı kanalı 'D Smart GO', 'Atatürk' dizisini yayınlamayan Disney Plus'a göndermede bulundu. Alt bantta Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözüne yer veren kanal, Disney'in kullandığı çizgi ve artı '+' işaretini de arka planda kullandı. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 23:25
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Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan ve geçtiğimiz haftalarda ise yerli içerikleri platformdan kaldıran Disney Plus'ın daha önce yayınlayacağını duyurduğu ancak ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası 'Atatürk' dizisini iptal etmesine tepkiler peş peşe geliyor.

'GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'

Yurttaşlar, sanatçılar ve siyasetçilerden sonra bu defa da medyadan bir tepki geldi. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya geldiği maçı yayınlayan D-Smart Go, maç esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü paylaştı.

Kanal aynı zamanda sözün arka planında ise Disney'in kullandığı çizgi ve artı '+' işaretini de kullandı. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.


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