Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için teşekkür mesajı yayımladı.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabında rutinleşen paylaşımı 09.00'da 'Günaydın' mesajı yerine Fatih Terim'e teşekkür mesajı dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022
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