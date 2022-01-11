Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için teşekkür mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2022 Salı, 09:43
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaray'ın sosyal medya hesabında rutinleşen paylaşımı 09.00'da 'Günaydın' mesajı yerine Fatih Terim'e teşekkür mesajı dikkat çekti. 

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.


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