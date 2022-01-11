Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

11 Ocak 2022 Salı, 09:43

Galatasaray'ın sosyal medya hesabında rutinleşen paylaşımı 09.00'da 'Günaydın' mesajı yerine Fatih Terim'e teşekkür mesajı dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.