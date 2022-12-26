2022'de Türkiye’nin en çok konuşulan olayları
2022'de dünayada ve Türkiye'de pek çok önemli olay yaşandı.
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi.
İşte 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olaylar
2022'de dünayada ve Türkiye'de pek çok önemli olay yaşandı.
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi.
İşte 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olaylar
En çok habere konu olan gelişmeler
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi; maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul İstiklal Caddesi’nde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 81 kişi de yaralandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim İlk İş Yerim” 5 milyonun üzerinde başvuru aldı.
Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek öldürdü, saldırgan olayın ardından intihar etti. Türkiye sağlıkta şiddet gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edildi; ÖSYM başkanı görevden alındı.
Türkiye’de en çok konuşulan global gelişmeler
Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı. Rusya, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerini işgal ederken dünyanın birçok önde gelen kurumu Ruslara büyük yaptırımlar uyguladı.
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.
94’üncü Oscar Ödülleri töreninde tarihe geçen anlar yaşandı. Üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirilen törende, Will Smith törenin sunucusu Chris Rock’a tokat attı.
İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar başladı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı ve 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Magazin haberleri
Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısıyla tepkilere konu oldu.
Bülent Ersoy’un Anıtkabir gezisi sırasında tekerlekli sandalye kullanması eleştirilere neden oldu.
Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ” suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.
Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in 5 ay süren evliliği bitti. Boşanma sonrasında yaşanan gelişmeler magazin dünyasında büyük ses getirdi.
Ekonomi haberleri
2022 başında 4 bin 253 TL olarak belirlenen asgari ücret, Temmuz ayında bir zam daha görerek 5 bin 500 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.
3 bin 600 ek gösterge çıktı. 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlanırken gözler milyonların beklediği EYT düzenlemesine çevrildi.
Dolar/TL 2022 yılı içerisinde de yükselişini sürdürdü. Yılbaşında 13,30 TL bandında yer alan kur yıl sonu itibarıyla 18.65 seviyelerine geldi.
Türkiye’de enflasyon 2022 yılında yüzde 85,51 ile rekor seviyelere tırmandı.
Spor haberleri
Trabzonspor, 2021 – 2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 38 yıl sonra şampiyonluk koltuğuna oturdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.
Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid’i 58-57 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.
Ekonomi haberleri
2022 başında 4 bin 253 TL olarak belirlenen asgari ücret, Temmuz ayında bir zam daha görerek 5 bin 500 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.
3 bin 600 ek gösterge çıktı. 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlanırken gözler milyonların beklediği EYT düzenlemesine çevrildi.
Dolar/TL 2022 yılı içerisinde de yükselişini sürdürdü. Yılbaşında 13,30 TL bandında yer alan kur yıl sonu itibarıyla 18.65 seviyelerine geldi.
Türkiye’de enflasyon 2022 yılında yüzde 85,51 ile rekor seviyelere tırmandı.
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