2022'de Türkiye’nin en çok konuşulan olayları

2022'de dünayada ve Türkiye'de pek çok önemli olay yaşandı.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi.

İşte 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olaylar

En çok habere konu olan gelişmeler

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi; maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 81 kişi de yaralandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim İlk İş Yerim” 5 milyonun üzerinde başvuru aldı.

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek öldürdü, saldırgan olayın ardından intihar etti. Türkiye sağlıkta şiddet gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edildi; ÖSYM başkanı görevden alındı.