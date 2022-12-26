2022'nin en çok aratılan isimleri
2022'nin bitimine günler kaldı. Arama motoru Google 2022 yılının arama verilerini paylaştı. Peki, Türkiye'de 2022 yılında en çok hangi ünlü isimler aratıldı? İşte cevabı...
2022'de hem dünyada hem de Türkiye'de pek çok olay yaşandı. 2022'yi geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde arama motoru Google 2022 yılının arama verilerini açıkladı. Google arama motoru tarafından yayımlanan yıllık raporda yer alan verilere göre, 2022 yılı içinde Türk kullanıcılar tarafından en çok aratılan kelime 'Dolar/TL' oldu. Pek çok farklı kategoride Türkiye'de en çok neler aratıldığı paylaşılırken en çok aratılan ünlü isimlerde belli oldu.
İŞTE TÜRKİYE'DE 2022 YILINDA EN ÇOK ARATILAN 10 İSİM:
1- Icardi
2- Ece Erken
3- Şinasi Yüzbaşıoğlu
4-Mertens
5- Joao Pedro
6- Gülşen
7- Dele Alli
8- Halis Serbest
9- Ümit Özdağ
10-
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