2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde 6 Türk üniversitesi yer aldı

İklim Dostu Kampüs projesi kapsamında üniversiteler, kâğıt tüketimini azaltmak amacıyla dijital ve elektronik imzalı belge ve formlar kullanıyor, yemekhanelerde çöpe atılan yemek miktarının en aza indirilmesine yönelik tedbirler alıyor, atık yağları mevzuata uygun bir şekilde topluyor ve elektronik atıkları güvenli şekilde bertaraf ediyor.

Öğrenciler kampüslerdeki ormanlarda çöpleri toplayarak farkındalık oluşturuyor.