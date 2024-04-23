O anlar kaydedildi... 23 Nisan kutlamalarında bayıldı!

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında zurnacı Kazım Akan (20) baygınlık geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:25
O anlar kaydedildi... 23 Nisan kutlamalarında bayıldı!
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Olay, Yirmiikigün Mahallesi’ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu’nda meydana geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okul yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.

İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Kazım Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Akan’ın baygınlık geçirmesi bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


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