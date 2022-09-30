Adana’da çöp ev şoke etti

Kapı açıldığında görevliler eve girince şoke oldu. Evin her tarafının çöp olduğu, evde kedi ve köpeklerin bulunduğu hatta bazı hayvanların telef olduğu görüldü.

Ayrıca evin tamamını hamam böceklerinin sardığı tespit edildi. Belediye yetkilileri evi hemen ilaçladı. Ancak Arzu Ö.’ye bir türlü ulaşılamadı. Belediye görevlileri ilaçlamanın ardından evi temizledi.