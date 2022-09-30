Adana’da çöp ev şoke etti
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Adana’nın en nezih mahallelerinden biri olan Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanda vatandaşlar 2 yıldır kötü koku geldiği için şikayet etmeye başladı. Bu nedenle birçok kez komşular 2. katta oturan Arzu Ö.’den şikayetçi oldu. Ancak eve gelen görevliler
Kapı açıldığında görevliler eve girince şoke oldu. Evin her tarafının çöp olduğu, evde kedi ve köpeklerin bulunduğu hatta bazı hayvanların telef olduğu görüldü.
Ayrıca evin tamamını hamam böceklerinin sardığı tespit edildi. Belediye yetkilileri evi hemen ilaçladı. Ancak Arzu Ö.’ye bir türlü ulaşılamadı. Belediye görevlileri ilaçlamanın ardından evi temizledi.
Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, apartman sakinlerinin uzun süredir rahatsız olduğunu ve şikayetçi olduklarını belirterek, “Bugün evin kapısı açıldı. Ev tamamen çöp içinde. Ancak ben ilk kez böyle bir çöp ev görüyorum. Çok kötü bir durumdaydı. Ama artık apartman sakinlerini kötü kokudan kurtarmış olduk” dedi.
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