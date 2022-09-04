Ağustos ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in Ağustos ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalışla 13 bin seviyesinde belirlendi.
İşte, geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen otomobil markaları...
OTOMOBİL PAZARINDA EN FAZLA SATILAN MARKALAR
Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault takip etti.
Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada yer alırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla sıralamada beşinci oldu.
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