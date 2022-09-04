Ağustos ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

OTOMOBİL PAZARINDA EN FAZLA SATILAN MARKALAR

Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault takip etti.

Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada yer alırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla sıralamada beşinci oldu.