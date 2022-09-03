Sohbetlerde entelektüel görünmek için kullanabileceğiniz 20 kelime

Entelektüel, aydın veya münevver, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi olarak tanımlanıyor. Elbette ki bilgili olmak ve bu bilgiyi doğru kullanmak 20 kelimeyle ulaşılabilecek bir serüven değil.

Ancak size önereceğimiz bu 20 kelime ile hem kelime haznenizi geliştirebilir hem de bu kelimeleri kullanarak karşınızdaki kişiyi şaşırtabilirsiniz. İşte, o kelimeler...