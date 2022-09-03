Sohbetlerde entelektüel görünmek için kullanabileceğiniz 20 kelime
Entelektüel, aydın veya münevver, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi olarak tanımlanıyor. Elbette ki bilgili olmak ve bu bilgiyi doğru kullanmak 20 kelimeyle ulaşılabilecek bir serüven değil.
Ancak size önereceğimiz bu 20 kelime ile hem kelime haznenizi geliştirebilir hem de bu kelimeleri kullanarak karşınızdaki kişiyi şaşırtabilirsiniz. İşte, o kelimeler...
İzdüşüm: Bir şeklin, ışınlar aracılığıyla izdüşüm düzlemi denilen bir düzlem üzerine belirli kurallarla aktarılışı izdüşüm demektir. Örneğin bir lambanın yere düşürdüğü gölge, bir izdüşümdür. İzdüşüm sonucu elde edilen şekil, izdüşüm düzlemiyle şeklin göreli konumuna ve izdüşüren ışınların kaynağına bağlıdır.
Konjonktür: Konjonktür kelimesi Türkçe'de "denk gelme, rastlaşma" anlamına gelir. Fransızca conjoncture "denk gelme, rastlaşma" sözcüğünden alıntıdır.
Konjonktür, ayrıca bir ülkenin var olan ekonomik hayatının yükselme ve de alçalma yönünde göstermiş olduğu inişli ve çıkışlı dalgalı olan hareketlerinin bütünüdür. Her çeşit durumun ve de şartın ortaya çıkarmış olduğu sonuç olarak da tanımlanır.
Diyalektik: Aslına bakılırsa bu kelime anlamı ile beraber aynı zamanda bir felsefedir. Öncelikle Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında, ‘Akıl yürütme üzerinden doğrulara ulaşmak’ biçiminde anlatılmaktadır.
Ele alınan bir görüş ya da tezi, bunun mantıksal sonuçlarını öne çıkarmak suretiyle incelemek ve çürütme yöntemi şeklinde de ifade edilmektedir. Aynı zamanda gerçekliği ve onun gelişmelerini inceleyen ve bu gelişmeleri aşmak için yöntemler bulan bir felsefi akım biçiminde de anlatmak mümkün.
Diyalektik Materyalizm ise (Eytişimsel Maddecilik ya da Eytişimsel Özdekçilik), materyalizmin Karl Marx tarafından yorumlanmış biçimi, Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisidir.
Deklare etmek: Bu ifade, bir konuya açıklık getirmek ve kamuoyunu aydınlatmak demektir.
Kelimenin isim hali deklarasyon şeklinde yazılır. Deklarasyonun diğer söylemlerden ve ifadelerden en büyük farkı, alanında uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılıyor olmasıdır. Fransızca kökenli bir sözcük olan deklare etmek, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca gibi Avrupa dillerinde de aynı anlamda kullanılır.
Monşer: Türk Dil Kurumu'na göre bir hitap kelimesi olan monşer, arkadaşım ya da azizim demek için kullanılıyor. Yani monşer Türk Dil Kurumu'na göre arkadaşa ya da azize hitap için kullanılıyor.
Türk Dil Kurumu'na göre monşer aynı zamanda batı özentisi demek. Batı özentisi içinde olan ve bu tavırlara sahip olan kişilere monşer denir. Bu bakımdan iki anlamı var.
Sübvanse: Sübvanse kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Kelime anlamı olarak devletin yapmış olduğu para yardımı ya da para desteğidir. Türk Dil Kurumu'na göre ise sübvanse kelimesi destekleme anlamına gelmektedir.
Sübvanse kelimesi genelde sübvanse etmek şeklinde kullanılır. Sübvanse etmek kelime anlamı ise bir kurumu ya da kişiyi desteklemek, kalkındırmaya çalışmak anlamında kullanılır.
Kompanse: Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit kompanse kelimesi telafi etmek, yerini doldurmak anlamlarına geliyor.
Kompanse kelimesi aynı zamanda kelime grubu olarak kompanse etmek şeklinde değerlendirilmektedir. Kompanse etmek, ‘Dengelemek, yerine doldurmak ya da karşılamak’ şeklinde ifade edilmekte ve değerlendirilmektedir. Herhangi bir durum ya da konu ile beraber olay karşısında bunu dengelemek şeklinde anlatmak mümkün. Hem günlük yaşamda hem de birçok farklı iş sektörü açısından öne çıkarılabilecek bir yapıya sahiptir.
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