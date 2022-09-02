Kelimeyi değil, 'anlattığı hissi biliyorum' diyeceğiniz 10 kelime: Bu kelimelerin Türkçesi yok!

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 16:47
<p>Türkçede karşılığı olmayan ancak daha önce yaşadığınıza emin olduğunuz, 'o hissi' yakından tanıdığınız 10 kelimeyi derledik. İşte o ifadeler:</p>

Türkçede karşılığı olmayan ancak daha önce yaşadığınıza emin olduğunuz, 'o hissi' yakından tanıdığınız 10 kelimeyi derledik. İşte o ifadeler:

<p><strong>L’esprit de l’eslacier</strong>: Fransızca bir tanım olan L’esprit de l’eslacier<strong>,</strong> gerekli cümleleri gerekli durumda söyleyememe durumudur.</p>

L’esprit de l’eslacier: Fransızca bir tanım olan L’esprit de l’eslacier, gerekli cümleleri gerekli durumda söyleyememe durumudur.

<p><strong>Age-otori: </strong>Japoncadaki bu kelime özellikle kadınların çok yakından aşina olduğu bir durumu tanımlıyor. Age-otori, kuaförde saç kestirdikten sonra beğenmeyip kötü hissetme anlamına geliyor.</p>

Age-otori: Japoncadaki bu kelime özellikle kadınların çok yakından aşina olduğu bir durumu tanımlıyor. Age-otori, kuaförde saç kestirdikten sonra beğenmeyip kötü hissetme anlamına geliyor.

<p><strong>Saudede:</strong> Portekizce bir kelime olan saudade, bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin sonsuza kadar kaybolduğunu ve bir daha asla senin olamayacağını anladığın andaki yaşadığın his anlamına da gelir.</p>

Saudede: Portekizce bir kelime olan saudade, bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin sonsuza kadar kaybolduğunu ve bir daha asla senin olamayacağını anladığın andaki yaşadığın his anlamına da gelir.

<p><strong>Cingulomania</strong>: Latince bir sözcük olan cingulomania, bir kişiye sarılmak için çok fazla istek duymaya, özlediğimiz kişiyi kollarımız arasında sımsıkı sarma ihtiyacımıza deniyor.</p>

Cingulomania: Latince bir sözcük olan cingulomania, bir kişiye sarılmak için çok fazla istek duymaya, özlediğimiz kişiyi kollarımız arasında sımsıkı sarma ihtiyacımıza deniyor.

<p><strong>Sobremesa: </strong>Arkadaşlarla yemek yedikten sonra sohbet etmek ve yemeği sindirmek için masada bir süre oturmanın İspanya'daki karşılığı sobremesa.</p>

Sobremesa: Arkadaşlarla yemek yedikten sonra sohbet etmek ve yemeği sindirmek için masada bir süre oturmanın İspanya'daki karşılığı sobremesa.

<p><strong>Fernweh:</strong> Almanca kökenli bu kelime daha önce gidilmeyen uzak bir yere gitmeyi istemek, uzağı özlemek anlamında kullanılıyor.</p>

Fernweh: Almanca kökenli bu kelime daha önce gidilmeyen uzak bir yere gitmeyi istemek, uzağı özlemek anlamında kullanılıyor.

<p><strong>Basorexia: </strong>Birini aniden öpme isteği anlamındaki İngilizce kelimedir.</p>

Basorexia: Birini aniden öpme isteği anlamındaki İngilizce kelimedir.

<p><strong>Tartle: </strong>Hepimizin en zor zamanlarından birini tanımlayan bu kelime, İskoçça bir tanıdığınızı diğeri ile tanıştırırken ismini unutmanız karşısında duyduğunuz utancı anlatıyor.</p>

Tartle: Hepimizin en zor zamanlarından birini tanımlayan bu kelime, İskoçça bir tanıdığınızı diğeri ile tanıştırırken ismini unutmanız karşısında duyduğunuz utancı anlatıyor.

<p><strong>Jayus</strong>: Yapılan esprinin komikliğinden değil de kötülüğünden gülmeyi anlatan, Endonezce bir kelime.</p>

Jayus: Yapılan esprinin komikliğinden değil de kötülüğünden gülmeyi anlatan, Endonezce bir kelime.

<p><strong>Seigneur-terraces: </strong>Fransızca bir kelime olan bu ifade, bir kahve, çay alıp uzun süre masada oturan, kafeyi ev gibi kullananlara deniyor. </p>

Seigneur-terraces: Fransızca bir kelime olan bu ifade, bir kahve, çay alıp uzun süre masada oturan, kafeyi ev gibi kullananlara deniyor. 

<p><strong>Querencia: </strong>Bu kelime İspanyolcada insanın kendini en güvende hissettiği, karakterinin gücünün geldiği ve kendini evinde hissettiği yer anlamına geliyor.</p>

Querencia: Bu kelime İspanyolcada insanın kendini en güvende hissettiği, karakterinin gücünün geldiği ve kendini evinde hissettiği yer anlamına geliyor.

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