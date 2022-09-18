Akıl almaz olay: Zam isteyen ev sahibinden, kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadına darp

“SİZİ EVE DEVLETLE KOYMADIM Kİ DEVLETLE ÇIKARAYIM"

Olayın ardından anne kız önce hastaneden darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Başından geçenleri anlatan Remziye Altunbaş, “Ev sahibim evin kirasına zam yaptı. Ben yüzde 25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. 'Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zammı beğenmiyorsunuz' dedi. Ben de ona devletin yüzde 25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım.' Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Anne elektrik gitti, vantilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum dedi. Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana 'Hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız' dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım karıncalar dolmuş yaralarına. Bize karışmasın, biz yüzde 25 zammımızı yapıyoruz" dedi.