Aksaray'ın ilçeleri! Aksaray'ın kaç ilçesi var? Aksaray'ın ilçe nüfusları kaç? Aksaray'ın ilçe belediye başkanları kim?
Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, yer alır. Niğde'nin kuzeybatısında, Konya'nın doğusunda, Ankara'nın güneydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 4.589 km², nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 433.055 kişidir. Aksaray Beldiye Başkanı Evren Dinçer'dir. Aksaray'ın 7 ilçesi bulunur.
Aksaray'ın ilçeleri: Ağaçören, Eskilü, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı.
AĞAÇÖREN
Eski adı Panlı olan Ağaçören, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'ndeki Aksaray iline bağlı bir ilçedir. Nüfusu 2022 yılına göre 7.577 kişi, yüzölçümü ise 395 km²'dir. ilçede karasal iklim tipi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise oldukça soğuktur. İlçenin tek akarsuyu güneybatısında bulunan Peçenek Deresi'dir. Ağaçören Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç'dir.
ESKİL
Tuz Gölü'nün yakınında bulunan ilçenin yüzölçümü 1.369 km²'dir. Eskil’den Tuz Gölü’ne doğru düz bir ovalık alan bulunurken, güneye gidildikçe hafif eğimli platoluk alan kendisini göstermektedir. İlçede karasal iklim görülür. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı geçer. İlçede tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Eskil nüfusu 2022 yılına göre 27.188 kişidir. Eskil Beldiye Başkanı Necati Belgemen'dir.
GÜLAĞAÇ
Gülağaç Halkı gelenek ve göreneklerine oldukça bağlıdır. Düğün merasimleri ile dini ve milli bayram kutlamaları bir hayli görkemlidir. Türkiye'de sadece Gülağaç'ta görülen dini bayram kutlamaları vardır. İlçenin 2022 yılına göre nüfusu 19.158 kişi, yüzölçümü 285,8 km²'dir. Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen'dir.
GÜZELYURT
İlçenin nüfusu 2022 yılı sayımına göre 10.467 kişi, yüzölçümü ise 322 km²'dir. İlçe merkezinde otel olarak kullanılan bir manastır ve çukurda kalan mahallede büyük bir Ortodoks kilisesi, biraz yukarıda taş döşeli yol ve çevresinde mağara kiliseler vardır. Güzelyurt'ta bulunan kiliseler Yüksek Kilise, Kızıl Kilise, Silvişli Kilise, Ahmatlı Kilise, Koç Kilisesi'dir. Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu'dur.
ORTAKÖY
1989 yılında Aksaray iline bağlanan Ortaköy'ün yüzölçümü 725 km²'dir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ortaköy nüfusu 2022 yılına göre toplam 31.818 kişidir. Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir'dir.
SARIYAHŞİ
İlçe ismini Türk askeri olan Yahşi Han'dan alır. Yahşi Han yaralı olarak Sarıyahşi'den geçerken vefat eder. O zamana kadar "sarı" olarak bilinen yer, "yahşi" ile birleşerek, şimdiki Sarıyahşi ismini alır. Sulak, yeşil, tarıma ve hayvancılığa, elverişli bir ilçedir. Tahıl olarak buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek ve pancar ekilmektedir. İlçenin yüzölçümü 280 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 5.097 kişidir. Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal'dır.
SULTANHANI
İlçe ismini sınırları içinde bulunan Selçuklu kervansarayı Sultan Han'dan almaktadır. Nüfusu 2022 yılına göre 11.885 kişidir. İlçede karasal iklim tipi görülmektedir. Yüzölçümü 463 km²'dir. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak'dır.
İlgili Haberler
- Bayburt'un ilçeleri! Bayburt'un kaç ilçesi var? Bayburt'un ilçe nüfusları kaç? Bayburt'un ilçe belediye başkanları kim?
- Çankırı'nın ilçeleri! Çankırı'nın kaç ilçesi var? Çankırı'nın ilçe nüfusları kaç? Çankırı'nın ilçe belediye başkanları kim?
- Çorum'un ilçeleri! Çorum'un kaç ilçesi var? Çorum'un ilçe nüfusları kaç? Çorum'un ilçe belediye başkanları kim?
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- İki asker 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edildi
- 'Bu dava mahşere kalmaz'
- Madımak Katliamı davası düştü!