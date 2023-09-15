Aksaray'ın ilçeleri! Aksaray'ın kaç ilçesi var? Aksaray'ın ilçe nüfusları kaç? Aksaray'ın ilçe belediye başkanları kim?

SARIYAHŞİ

İlçe ismini Türk askeri olan Yahşi Han'dan alır. Yahşi Han yaralı olarak Sarıyahşi'den geçerken vefat eder. O zamana kadar "sarı" olarak bilinen yer, "yahşi" ile birleşerek, şimdiki Sarıyahşi ismini alır. Sulak, yeşil, tarıma ve hayvancılığa, elverişli bir ilçedir. Tahıl olarak buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek ve pancar ekilmektedir. İlçenin yüzölçümü 280 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 5.097 kişidir. Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal'dır.