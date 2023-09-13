Çankırı'nın ilçeleri! Çankırı'nın kaç ilçesi var? Çankırı'nın ilçe nüfusları kaç? Çankırı'nın ilçe belediye başkanları kim?
Çankırı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Nüfusu 2022 yılına göre toplam 195.766 kişi, yüzölçümü ise 7,388 km²'dir. Çankırı'da genellikle yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. İlin komşuları batıda Bolu, kuzeybatıda Karabük, kuzeyde Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale'dir. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'dir. Çankırı'nın 11 ilçesi bulunur.
Çankırı'nın ilçeleri: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı.
ATKARACALAR
Nüfusu 2022 yılına göre 4.560 kişi, yüzölçümü ise 259 km²'dir. İlçe merkezinde ve köylerinde genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Arpa, buğday yetiştirmecilikleri ve az sayıda seracılık yapılmaktadır. Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz'dır.
BAYRAMÖREN
İlçe il merkezine 105 km uzakta olup, Çankırı'nın kuzeybatısında yer almaktadır. Yüzölçümü 265 km²'dir. Bayramören tarihi yapısı ve doğal çevresiyle küçük bir ilçedir. İlçede yaşayanların birçoğu emekli, geri kalan kısmı ise tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Nüfusu 2022 yılına göre 2.459 kişidir. Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu'dur.
ÇERKEŞ
Çankırı iline bağlı ve güneyinde bulunan Ulusu Çayı'nın aktığı ovada kurulmuş ilçedir. Yüzölçümü 985.6 km², nüfusu 2022 yılına göre toplam 16.526 kişidir. İlçe halkının geçim kaynaklarının başında bitkisel üretim ve hayvancılık gelmektedir. İlçede arıcılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Çerkeş balı kendine has özelliklerinden dolayı tüm Türkiye'de tercih edilen bir üründür. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dır.
ELDİVAN
İsmini, kuzeyini Dümelli ovasının ve Yanlar deresinin çevirdiği dağdan almaktadır. İlçe merkezi çevresine göre çukur bir alanda yer aldığı için kış şartları sert geçmektedir. Yüzölçümü 346 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 6.163 kişidir. Halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Eldivan'da doğal kaynak olarak, az miktarda çıkartılan bentonit bulunmaktadır. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'dır.
ILGAZ
İlçenin nüfusu 2022 yılına göre toplam 13.821 kişi, yüzölçümü ise 784 km²'dir. İlçenin kuzey doğusunda uzanan, Hacet Tepesi'nde 2.546 m'ye ulaşan Ilgaz Dağları bulunur. Ilgaz'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'dür.
KIZILIRMAK
Kızılırmak yüzölçümü 482 km², 2022 yılı verilerine göre nüfusu 6.986 kişidir. İlçenin geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Kızılırmak'da sulu arazinin büyük kısmında çeltik ekilmektedir. Kavun yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan İlçenin şeker pancarı üretiminde de öenemli bir potansiyeli vardır. Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar Soysal'dır.
KORGUN
1991 yılında İlçe olan Korgun'un nüfusu 4.276 kişidir. Korgun arazisi genellikle dağlık ve kayalık olduğundan “Taş Yakası” diye anılmaktadır. Yüzölçümü 557 km²'dir. İlçe ekonomi etkinliği sanayi, tarım ve hayvancılıktır. Ayrıca Korgun ilçesi patatesi ile meşhurdur. Çankırı’da içme suyu Korgun ilçesinden temin etmektedir. Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'dır.
KURŞUNLU
Yüzölçümü 630 km², nüfusu ise 2022 yılı sayımına göre 8.484 kişidir. İlçenin ekenomisi hayvancılık, tarım ve sanayidir. Kurşunlu Belediye Başkanı Șakir Kaymak'dır.
ORTA
İlçe Merkezinin İlçeye bağlı olan köylere ve kasabalara mesafesinin ortalama bir uzaklıkta olması ilçe isminin koyulmasında etkili olmuştur. Kışları soğuk ve uzun, yazları kurak ve kısa geçer. Yüzölçümü 513 km²'dir. İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Orta ilçesinin nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 12.614 kişidir. İlçe Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay'dır.
ŞABANÖZÜ
İlçe İç Anadolu Bölgesi ile Kuzey Anadolu Bölgelerini birbirinden ayıran Köroğlu Dağ silsilesinin güneyinde yer almaktadır. Kışlar soğuk, uzun ve karlıdır. Yüzölçümü 605 km²'dir. İlçenin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Şabanözü yeşil fasulyesi ile meşhurdur. Nüfusu 2022 yılına göre toplam 11.745 kişidir. Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'dır.
YAPRAKLI
Zengin orman örtüsü, yaylaları, şifalı suları ile kendine has tabiat güzellikleri olan Yapraklı'nın nüfusu 7.536 kişi, yüzölçümü ise 719 km²'dir. İlçenin en önemli akarsuyu Acıçay’dır. Yapraklı halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçe Belediye Başkanı Ömer Güngör'dür.
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