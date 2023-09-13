Çankırı'nın ilçeleri! Çankırı'nın kaç ilçesi var? Çankırı'nın ilçe nüfusları kaç? Çankırı'nın ilçe belediye başkanları kim?

ELDİVAN

İsmini, kuzeyini Dümelli ovasının ve Yanlar deresinin çevirdiği dağdan almaktadır. İlçe merkezi çevresine göre çukur bir alanda yer aldığı için kış şartları sert geçmektedir. Yüzölçümü 346 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 6.163 kişidir. Halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Eldivan'da doğal kaynak olarak, az miktarda çıkartılan bentonit bulunmaktadır. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'dır.