Bayburt'un ilçeleri! Bayburt'un kaç ilçesi var? Bayburt'un ilçe nüfusları kaç? Bayburt'un ilçe belediye başkanları kim?

Bayburt Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla Türkiye'nin en küçük illerinden biridir. Yüzölçümü 2,705 km², nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre toplam 84.241 kişidir. Bayburt ekonomisi hayvancılık ve tarıma bağlıdır. Şeker pancarı ve sebze meyve üretimi yapılmaktadır. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'dir. Bayburt'un 3 ilçesi bulunur.

Bayburt'un İlçeleri: Bayburt Merkez, Aydıntepe, Demirözü.