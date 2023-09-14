Bayburt'un ilçeleri! Bayburt'un kaç ilçesi var? Bayburt'un ilçe nüfusları kaç? Bayburt'un ilçe belediye başkanları kim?
Bayburt Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla Türkiye'nin en küçük illerinden biridir. Yüzölçümü 2,705 km², nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre toplam 84.241 kişidir. Bayburt ekonomisi hayvancılık ve tarıma bağlıdır. Şeker pancarı ve sebze meyve üretimi yapılmaktadır. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'dir. Bayburt'un 3 ilçesi bulunur.
Bayburt'un İlçeleri: Bayburt Merkez, Aydıntepe, Demirözü.
AYDINTEPE
1987 yılında ilçe olan Aydıntepe önce Gümüşhane iline, 1989 yılında il olan Bayburt'a bağlandı. Nüfusu 2022 yılına göre 6.119 kişidir. Yüzölçümü 473 km²'dir. İlçenin altında tüf anakayanın oyulmasıyla inşa edilen ve Orta Çağ'a tarihlenen "Aydıntepe Yeraltı Şehri" yer almaktadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılıktır. Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'dür.
DEMİRÖZÜ
1989 tarihinde Bayburt iline bağlanan ilçenin nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 7.900 kişi, yüzölçümü ise 584 km²'dir. Demirözü'nün geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede sanayiye yönelik değirmen ve değişik küçük atölyeler bulunmaktadır. Demirözü'nün doğal güzellikleri arasında Demirözü Barajı ve Yakup Abdal Köyü Tabiat Parkı bulunmaktadır. Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'dir.
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