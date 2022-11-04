Amasya'nın ilçeleri! Amasya'nın kaç ilçesi var? Amasya'nın ilçe nüfusları kaç? Amasya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Merzifon

Merzifon, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yediler namı ile anılan gölleri, bereketli toprakları ile avcılık ve tarıma uygun bu ova yaklaşık 7 bin sene önce de insanlara yurt olmuştur. Karadeniz sahiline ve orta Anadolu’ya giden yollar Merzifon’da kesişmektedir. Bu nedenle coğrafyacı ve tarihçi Strabon bu bölgeyi “Bin köy” bölgesi olarak tanımlamıştır. Yüzölçümü 972 km², nüfusu 2021 yılına göre 74.727'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,55 oy oranıyla CHP'nin adayı Alp Kargı olmuştur.