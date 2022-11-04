Amasya'nın ilçeleri! Amasya'nın kaç ilçesi var? Amasya'nın ilçe nüfusları kaç? Amasya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır.
Amasya'nın 7 ilçesi vardır.
Amasya'nın ilçeleri: Amasya (il merkezi), Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova
Amasya İl Merkezi
Amasya İl Merkezi, Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya'dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia - Amacia - Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür. Yüzölçümü 1.729 km², nüfusu 2021 yılına göre 147.380'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,3 oy oranıyla MHP'nin adayı Mehmet Sarı olmuştur.
Göynücek
Göynücek, Amasya ilinin güney batısında yer alır. Göynücek, Türkiye'de sadece illere has bir konuma sahiptir; 4 tane ilin arasındadır. Göynücek, bir dönem Çorum iline bağlı olmuştur. Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat illerinin ortasında bulunmaktadır. Yüzölçümü 579 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.291'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,88 oy oranıyla MHP'nin adayı Kadir Fatih Erdoğan olmuştur.
Gümüşhacıköy
Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacıköy iken Gümüş Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da Inegöl Dağı (1873) engebelendirir. Tavşan ve Ereğli Dagları'nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır. Yüzölçümü 654 km², nüfusu 2021 yılına göre 22.179'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,02 oy oranıyla CHP'nin adayı Zehra Özyol olmuştur.
Hamamözü
Hamamözü, 1914 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Daha önceleri Gümüşhacıköy ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, 20 Ağustos 1971'de belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür. Hamamözü, 20 Mayıs 1990 tarihinde, 20523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yüzölçümü 201,42 km², nüfusu 2021 yılına göre 3.565'tir. elediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %41,84 oy oranıyla MHP'nin adayı Fatih Bayrakdar olmuştur.
Merzifon
Merzifon, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yediler namı ile anılan gölleri, bereketli toprakları ile avcılık ve tarıma uygun bu ova yaklaşık 7 bin sene önce de insanlara yurt olmuştur. Karadeniz sahiline ve orta Anadolu’ya giden yollar Merzifon’da kesişmektedir. Bu nedenle coğrafyacı ve tarihçi Strabon bu bölgeyi “Bin köy” bölgesi olarak tanımlamıştır. Yüzölçümü 972 km², nüfusu 2021 yılına göre 74.727'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,55 oy oranıyla CHP'nin adayı Alp Kargı olmuştur.
Suluova
Suluova, il merkezine 25 km mesafede ve batıda yer alır. Orta Karadeniz'in ilçelerinden biri olan Suluova, miladi ilk yıllarda “Arguma” (Sulakyurt) adıyla anılır. 1902 yılında Suluca ismiyle bucak olmuştur. 1946 yılında Suluova ismini almış ve ilçe olmuştur. Yüzölçümü 516 km², 2020 yılına göre 47.314'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,85 oy oranıyla AKP'nin adayı Fatih Üçok olmuştur.
Taşova
Taşova, Amasya ilinin 4. büyük ilçesidir. Taşova İlçesi, Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Taşova doğuda Koyulhisar'dan başlayarak, Reşadiye, Niksar ve Erbaa gibi önemli büyük ilçeleri içine alan verimli ovanın batısındadır. İlçenin doğusunda Tokat'ın Erbaa ilçesi, Batısında Amasya ve Samsun ilinin Ladik İlçesi, kuzeyinde Samsun ilinin Çarşamba İlçesi ve güneyinde Tokat ilinin Turhal İlçesi bulunur. Taşova, Cumhuriyet Döneminde 1923'ten 1944 yılına kadar, Tokat İli Erbaa İlçesine bağlı olarak kalmıştır. Bu devirde adı Yemişenbükü idi. 4 Ağustos 1944 tarihinde 4448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız bir ilçe olmuştur. Yüzölçümü 1.051 km², nüfusu 2021 yılına göre 30.123'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,40 oy oranıyla AKP'nin adayı Bayram Öztürk olmuştur.
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