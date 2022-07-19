Ankara'nın kaç ilçesi var? Ankara'nın ilçe nüfusları kaç? Ankara ilçe belediyeleri hangi partiden?

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 12:54
<p>Ankara Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur.</p> <p>Nüfusu 2022 yılı itibarıyla 5.747.325 kişidir. Bu nüfus; 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır. </p> <p>8 Nisan 2019'dan beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'tır.</p>

Ankara Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur.

Nüfusu 2022 yılı itibarıyla 5.747.325 kişidir. Bu nüfus; 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır. 

8 Nisan 2019'dan beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'tır.

<p><strong>AKYURT</strong></p> <p>Akyurt, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara sınırları içerisinde geniş ve düzgün bir arazi üzerinde kurulu bir ilçedir. Toplam nüfusu 37.456'dır.</p> <p>31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminden bu yana Belediye Başkanı AKP'li Hilal Ayık'tır.</p>

AKYURT

Akyurt, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara sınırları içerisinde geniş ve düzgün bir arazi üzerinde kurulu bir ilçedir. Toplam nüfusu 37.456'dır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminden bu yana Belediye Başkanı AKP'li Hilal Ayık'tır.

<p><strong>ALTINDAĞ</strong></p> <p>Altındağ, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu, TÜİK verilerine göre,4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 407.675'tir.</p> <p>Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Asım Balcı'dır.</p>

ALTINDAĞ

Altındağ, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu, TÜİK verilerine göre,4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 407.675'tir.

Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Asım Balcı'dır.

<p><strong>AYAŞ</strong></p> <p>Ayaş, Ankara'nın 55 km batısında  bulunan, Ankara'nın bir ilçesidir. Tarıma elverişlidir, bazı çiftlikler bulunur. İçmeleri ile meşhurdur. Nüfusu 13.686 kişiden oluşmaktadır. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Burhan Demirbaş'tır.</p>

AYAŞ

Ayaş, Ankara'nın 55 km batısında  bulunan, Ankara'nın bir ilçesidir. Tarıma elverişlidir, bazı çiftlikler bulunur. İçmeleri ile meşhurdur. Nüfusu 13.686 kişiden oluşmaktadır. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Burhan Demirbaş'tır.

<p><strong>BALA</strong></p> <p>Balâ, Ankara'nın güneydoğusunda olup şehir merkezine 70 km mesafededir.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Balâ milletvekili olmasından dolayı, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir. İlçenin nüfusu 25.780'dir. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Buran'dır.</p>

BALA

Balâ, Ankara'nın güneydoğusunda olup şehir merkezine 70 km mesafededir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Balâ milletvekili olmasından dolayı, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir. İlçenin nüfusu 25.780'dir. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Buran'dır.

<p><strong>BEYPAZARI</strong></p> <p>Beypazarı, Ankara'ya bağlı bir ilçedir. İlçenin nüfusu 48.732'dir.</p> <p>Konakları ile meşhur olan Beypazarı'nı UNESCO, 2020'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Tuncer Kaplan'dır.</p>

BEYPAZARI

Beypazarı, Ankara'ya bağlı bir ilçedir. İlçenin nüfusu 48.732'dir.

Konakları ile meşhur olan Beypazarı'nı UNESCO, 2020'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Tuncer Kaplan'dır.

<p><strong>ÇAMLIDERE</strong></p> <p>Çamlıdere, Ankara'nın kuzeybatısında yer almakta, doğu ve güneyden Kızılcahamam, kuzeyden Gerede, batıdan Güdül ve Beypazarı ilçeleri ile çevrilidir.</p> <p>İlçede 2020 yılından beri her sene kış döneminde kar festivali düzenlenmektedir. İlçenin nüfusu 8.883'tür.</p> <p>İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Hazım Caner Can'dır.</p>

ÇAMLIDERE

Çamlıdere, Ankara'nın kuzeybatısında yer almakta, doğu ve güneyden Kızılcahamam, kuzeyden Gerede, batıdan Güdül ve Beypazarı ilçeleri ile çevrilidir.

İlçede 2020 yılından beri her sene kış döneminde kar festivali düzenlenmektedir. İlçenin nüfusu 8.883'tür.

İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Hazım Caner Can'dır.

<p><strong>ÇANKAYA</strong></p> <p>Ankara ilinin orta kesiminde bulunan Çankaya ilçesi, Ankara'nın başkent olması ile birlikte Türkiye'nin yönetim merkezi durumuna gelmiştir.</p> <p>Çankaya, 949.265 kişilik yerleşik nüfusu itibarıyla Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin ise ikinci en büyük ilçesi konumundadır.</p> <p>İlçenin Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'dir.</p>

ÇANKAYA

Ankara ilinin orta kesiminde bulunan Çankaya ilçesi, Ankara'nın başkent olması ile birlikte Türkiye'nin yönetim merkezi durumuna gelmiştir.

Çankaya, 949.265 kişilik yerleşik nüfusu itibarıyla Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin ise ikinci en büyük ilçesi konumundadır.

İlçenin Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'dir.

<p><strong>ÇUBUK</strong></p> <p>Çubuk, Ankara'nın bir ilçesidir. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'ni başlatan Ankara Savaşı, Çubuk Ovası'nda gerçekleşmiştir. Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası havaalanı olan Esenboğa Uluslararası Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer alır.</p> <p>İlçenin nüfusu 91.142, Belediye Başkanı ise AKP'li Baki Demirbaş'tır.</p>

ÇUBUK

Çubuk, Ankara'nın bir ilçesidir. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'ni başlatan Ankara Savaşı, Çubuk Ovası'nda gerçekleşmiştir. Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası havaalanı olan Esenboğa Uluslararası Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer alır.

İlçenin nüfusu 91.142, Belediye Başkanı ise AKP'li Baki Demirbaş'tır.

<p><strong>ELMADAĞ</strong></p> <p>Elmadağ, Ankara'nın ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu 45.122 kişiden oluşmaktadır.</p> <p>İlçenin Belediye Başkanı CHP'li Adem Barış Aşkın'dır.</p>

ELMADAĞ

Elmadağ, Ankara'nın ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu 45.122 kişiden oluşmaktadır.

İlçenin Belediye Başkanı CHP'li Adem Barış Aşkın'dır.

<p><strong>ETİMESGUT</strong></p> <p>Etimesgut, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. TÜİK 2022 verilerine göre nüfusu 606.472'tir.</p> <p>İlçenin Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel'dir.</p>

ETİMESGUT

Etimesgut, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. TÜİK 2022 verilerine göre nüfusu 606.472'tir.

İlçenin Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel'dir.

<p><strong>EVREN</strong></p> <p>Evren, eskiden Çıkınağıl, güneyde Aksaray'a bağlı Sarıyahşi ilçesi, kuzeyde ve doğuda Kızılırmak Nehri, batıda Şereflikoçhisar ilçesi ile çevrili olan Ankara ilinin bir ilçesidir. </p> <p>İlçenin nüfusu 3.045, Belediye Başkanı AKP'li Hüsamettin Ünsal'dır.</p>

EVREN

Evren, eskiden Çıkınağıl, güneyde Aksaray'a bağlı Sarıyahşi ilçesi, kuzeyde ve doğuda Kızılırmak Nehri, batıda Şereflikoçhisar ilçesi ile çevrili olan Ankara ilinin bir ilçesidir. 

İlçenin nüfusu 3.045, Belediye Başkanı AKP'li Hüsamettin Ünsal'dır.

<p><strong>GÖLBAŞI</strong></p> <p>Gölbaşı, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. Nüfusu 140.649 kişi, Belediye Başkanı ise MHP'li Ramazan Şimşek'tir.</p>

GÖLBAŞI

Gölbaşı, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. Nüfusu 140.649 kişi, Belediye Başkanı ise MHP'li Ramazan Şimşek'tir.

<p><strong>GÜDÜL</strong></p> <p>Güdül, Ankara ilinin kuzey batısında yer alan bir ilçesidir. İlçenin nüfusu 8.438 kişiden oluşmaktadır.</p> <p>İlçe Belediye Başkanı AKP'li Muzaffer Yalçın'dır.</p>

GÜDÜL

Güdül, Ankara ilinin kuzey batısında yer alan bir ilçesidir. İlçenin nüfusu 8.438 kişiden oluşmaktadır.

İlçe Belediye Başkanı AKP'li Muzaffer Yalçın'dır.

<p><strong>HAYMANA</strong></p> <p>Haymana, Ankara'da bir ilçedir. Geçmişte Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hâkimiyeti altına girmiş bir yerleşim yeridir. İlçe nüfusunu Türkler ve 17. ila 19. yüzyıllarda buraya iskân edilen Kürt aşiretleri oluşturmaktadır.</p> <p>İlçenin nüfusu 28.922 kişiden oluşmaktadır. Belediye Başkanı ise AKP'li Özdemir Turgut'tur.</p>

HAYMANA

Haymana, Ankara'da bir ilçedir. Geçmişte Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hâkimiyeti altına girmiş bir yerleşim yeridir. İlçe nüfusunu Türkler ve 17. ila 19. yüzyıllarda buraya iskân edilen Kürt aşiretleri oluşturmaktadır.

İlçenin nüfusu 28.922 kişiden oluşmaktadır. Belediye Başkanı ise AKP'li Özdemir Turgut'tur.

<p><strong>KAHRAMANKAZAN</strong></p> <p>Kahramankazan, eski ve halk arasındaki adıyla Kazan, Ankara'nın bir ilçesidir. Osmanlı ordularının 1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı sırasında ağırlıklarını burada bırakması sonucunda geride kalan kazanlar nedeniyle Kazan ismini almıştır.</p> <p>15 Temmuz askerî darbe girişiminde ilçenin ismi, "Kahramankazan" olarak değiştirildi. İlçenin nüfusu 56.736, Belediye Bakanı AKP'li Serhat Oğuz'dur.</p>

KAHRAMANKAZAN

Kahramankazan, eski ve halk arasındaki adıyla Kazan, Ankara'nın bir ilçesidir. Osmanlı ordularının 1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı sırasında ağırlıklarını burada bırakması sonucunda geride kalan kazanlar nedeniyle Kazan ismini almıştır.

15 Temmuz askerî darbe girişiminde ilçenin ismi, "Kahramankazan" olarak değiştirildi. İlçenin nüfusu 56.736, Belediye Bakanı AKP'li Serhat Oğuz'dur.

<p><strong>KALECİK</strong></p> <p>Ankara'ya bağlı bir diğer ilçe olan Kalecik'in nüfusu, 12.941 kişiden oluşmaktadır.</p> <p>Kalecik ve çevresi, tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir. MÖ 4000 yıllarında Hititler'in bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.</p> <p>İlçenin Belediye Başkanı, AKP'li Duhan Kalkan'dır. </p>

KALECİK

Ankara'ya bağlı bir diğer ilçe olan Kalecik'in nüfusu, 12.941 kişiden oluşmaktadır.

Kalecik ve çevresi, tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir. MÖ 4000 yıllarında Hititler'in bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.

İlçenin Belediye Başkanı, AKP'li Duhan Kalkan'dır. 

<p><strong>KIZILCAHAMAM</strong></p> <p>Kızılcahamam eski ismiyle Yabanabad, Ankara ilinin kuzey kısmında yer alan bir ilçesidir. E5 Ankara-İstanbul Devlet Karayolu üzerindedir.</p> <p>İlçede birçok hastalığa deva olan şifalı sular, İlk Çağ'dan beri kullanılagelmiştir. İlçenin nüfusu 27.507'dir. Kızılcahamam Belediye Başkanı ise AKP'li Süleyman Acar'dır.</p>

KIZILCAHAMAM

Kızılcahamam eski ismiyle Yabanabad, Ankara ilinin kuzey kısmında yer alan bir ilçesidir. E5 Ankara-İstanbul Devlet Karayolu üzerindedir.

İlçede birçok hastalığa deva olan şifalı sular, İlk Çağ'dan beri kullanılagelmiştir. İlçenin nüfusu 27.507'dir. Kızılcahamam Belediye Başkanı ise AKP'li Süleyman Acar'dır.

<p><strong>MAMAK</strong></p> <p>Mamak, Ankara'nın metropol ilçelerindendir. Bulundurmuş olduğu askeri birlik ve cezaevi ile adı özdeşleşmiştir.</p> <p>İlçenin kurucuları ise Ahilerdir. İlçenin nüfusu 669.465 kişiden oluşmaktadır. Mamak Belediye Başkanı ise AKP'li Murat Köse'dir. </p>

MAMAK

Mamak, Ankara'nın metropol ilçelerindendir. Bulundurmuş olduğu askeri birlik ve cezaevi ile adı özdeşleşmiştir.

İlçenin kurucuları ise Ahilerdir. İlçenin nüfusu 669.465 kişiden oluşmaktadır. Mamak Belediye Başkanı ise AKP'li Murat Köse'dir. 

<p><strong>NALLIHAN</strong></p> <p>Nallıhan, Ankara ilinin bir ilçesidir. Ankara'ya 160 km uzaklıkta, tarihi İpek Yolu üzerinde bir ilçedir. Nallıhan adını; yakınından geçen Nallı Suyu ve Osmanlı vezirlerinden Nasuh Paşa'nın yaptırdığı handan alır.</p> <p>İlçenin nüfusu 26.961'dir. Nallıhan Belediye Başkanı ise AKP'li İsmail Öntaş'tır.</p>

NALLIHAN

Nallıhan, Ankara ilinin bir ilçesidir. Ankara'ya 160 km uzaklıkta, tarihi İpek Yolu üzerinde bir ilçedir. Nallıhan adını; yakınından geçen Nallı Suyu ve Osmanlı vezirlerinden Nasuh Paşa'nın yaptırdığı handan alır.

İlçenin nüfusu 26.961'dir. Nallıhan Belediye Başkanı ise AKP'li İsmail Öntaş'tır.

<p><strong>POLATLI</strong></p> <p>Polatlı, Ankara ilinin batı kesiminde, Eskişehir-Ankara Devlet Yolu üzerinde Ankara'ya en yakın ilçedir. İlçenin nüfusu 126.623 kişiden oluşmaktadır. İlçenin Belediye Başkanı ise MHP'li Mürsel Yıldızkaya'dır.</p>

POLATLI

Polatlı, Ankara ilinin batı kesiminde, Eskişehir-Ankara Devlet Yolu üzerinde Ankara'ya en yakın ilçedir. İlçenin nüfusu 126.623 kişiden oluşmaktadır. İlçenin Belediye Başkanı ise MHP'li Mürsel Yıldızkaya'dır.

<p><strong>PURSAKLAR</strong></p> <p>Pursaklar, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Yılmaz'dır.</p> <p>İlçenin nüfusu 157.082 kişiden oluşmaktadır.</p>

PURSAKLAR

Pursaklar, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Yılmaz'dır.

İlçenin nüfusu 157.082 kişiden oluşmaktadır.

<p><strong>SİNCAN</strong></p> <p>Sincan, Ankara'nın ilçelerinden biri ve en kalabalık altıncı ilçesidir. Nüfusu 549.108 kişiden oluşmaktadır.</p> <p>Belediye Başkanı AKP'li Murat Ercan'dır.</p>

SİNCAN

Sincan, Ankara'nın ilçelerinden biri ve en kalabalık altıncı ilçesidir. Nüfusu 549.108 kişiden oluşmaktadır.

Belediye Başkanı AKP'li Murat Ercan'dır.

<p><strong>ŞEREFLİKOÇHİSAR</strong></p> <p>Şereflikoçhisar, eskiden Koçhisar, Ankara'nın bir ilçesidir. Ankara'nın güney sınırında yer alan, il merkezine en uzak ilçesi konumundadır.</p> <p>İlçenin nüfusu 33.310 kişiden oluşmaktadır. İlçe Belediye Başkanı ise AKP'li Memiş Çelik'tir.</p>

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Şereflikoçhisar, eskiden Koçhisar, Ankara'nın bir ilçesidir. Ankara'nın güney sınırında yer alan, il merkezine en uzak ilçesi konumundadır.

İlçenin nüfusu 33.310 kişiden oluşmaktadır. İlçe Belediye Başkanı ise AKP'li Memiş Çelik'tir.

<p><strong>YENİMAHALLE</strong></p> <p>Yenimahalle, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. 703.809 kişilik nüfusuyla oldukça kalabalık bir ilçedir.</p> <p>Yenimahalle Belediye Başkanı ise CHP'li Fethi Yaşar'dır.</p>

YENİMAHALLE

Yenimahalle, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. 703.809 kişilik nüfusuyla oldukça kalabalık bir ilçedir.

Yenimahalle Belediye Başkanı ise CHP'li Fethi Yaşar'dır.

Ankara İlçe Ankara Büyükşehir Belediyesi

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