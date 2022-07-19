Ankara'nın kaç ilçesi var? Ankara'nın ilçe nüfusları kaç? Ankara ilçe belediyeleri hangi partiden?

KALECİK

Ankara'ya bağlı bir diğer ilçe olan Kalecik'in nüfusu, 12.941 kişiden oluşmaktadır.

Kalecik ve çevresi, tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir. MÖ 4000 yıllarında Hititler'in bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.

İlçenin Belediye Başkanı, AKP'li Duhan Kalkan'dır.