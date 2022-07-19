Ankara'nın kaç ilçesi var? Ankara'nın ilçe nüfusları kaç? Ankara ilçe belediyeleri hangi partiden?
Ankara Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur.
Nüfusu 2022 yılı itibarıyla 5.747.325 kişidir. Bu nüfus; 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır.
8 Nisan 2019'dan beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'tır.
ALTINDAĞ
Altındağ, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu, TÜİK verilerine göre,4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 407.675'tir.
Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Asım Balcı'dır.
BALA
Balâ, Ankara'nın güneydoğusunda olup şehir merkezine 70 km mesafededir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Balâ milletvekili olmasından dolayı, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir. İlçenin nüfusu 25.780'dir. İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Buran'dır.
ÇAMLIDERE
Çamlıdere, Ankara'nın kuzeybatısında yer almakta, doğu ve güneyden Kızılcahamam, kuzeyden Gerede, batıdan Güdül ve Beypazarı ilçeleri ile çevrilidir.
İlçede 2020 yılından beri her sene kış döneminde kar festivali düzenlenmektedir. İlçenin nüfusu 8.883'tür.
İlçenin Belediye Başkanı AKP'li Hazım Caner Can'dır.
ÇANKAYA
Ankara ilinin orta kesiminde bulunan Çankaya ilçesi, Ankara'nın başkent olması ile birlikte Türkiye'nin yönetim merkezi durumuna gelmiştir.
Çankaya, 949.265 kişilik yerleşik nüfusu itibarıyla Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin ise ikinci en büyük ilçesi konumundadır.
İlçenin Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'dir.
ÇUBUK
Çubuk, Ankara'nın bir ilçesidir. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'ni başlatan Ankara Savaşı, Çubuk Ovası'nda gerçekleşmiştir. Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası havaalanı olan Esenboğa Uluslararası Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer alır.
İlçenin nüfusu 91.142, Belediye Başkanı ise AKP'li Baki Demirbaş'tır.
HAYMANA
Haymana, Ankara'da bir ilçedir. Geçmişte Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hâkimiyeti altına girmiş bir yerleşim yeridir. İlçe nüfusunu Türkler ve 17. ila 19. yüzyıllarda buraya iskân edilen Kürt aşiretleri oluşturmaktadır.
İlçenin nüfusu 28.922 kişiden oluşmaktadır. Belediye Başkanı ise AKP'li Özdemir Turgut'tur.
KAHRAMANKAZAN
Kahramankazan, eski ve halk arasındaki adıyla Kazan, Ankara'nın bir ilçesidir. Osmanlı ordularının 1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı sırasında ağırlıklarını burada bırakması sonucunda geride kalan kazanlar nedeniyle Kazan ismini almıştır.
15 Temmuz askerî darbe girişiminde ilçenin ismi, "Kahramankazan" olarak değiştirildi. İlçenin nüfusu 56.736, Belediye Bakanı AKP'li Serhat Oğuz'dur.
KALECİK
Ankara'ya bağlı bir diğer ilçe olan Kalecik'in nüfusu, 12.941 kişiden oluşmaktadır.
Kalecik ve çevresi, tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir. MÖ 4000 yıllarında Hititler'in bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.
İlçenin Belediye Başkanı, AKP'li Duhan Kalkan'dır.
KIZILCAHAMAM
Kızılcahamam eski ismiyle Yabanabad, Ankara ilinin kuzey kısmında yer alan bir ilçesidir. E5 Ankara-İstanbul Devlet Karayolu üzerindedir.
İlçede birçok hastalığa deva olan şifalı sular, İlk Çağ'dan beri kullanılagelmiştir. İlçenin nüfusu 27.507'dir. Kızılcahamam Belediye Başkanı ise AKP'li Süleyman Acar'dır.
NALLIHAN
Nallıhan, Ankara ilinin bir ilçesidir. Ankara'ya 160 km uzaklıkta, tarihi İpek Yolu üzerinde bir ilçedir. Nallıhan adını; yakınından geçen Nallı Suyu ve Osmanlı vezirlerinden Nasuh Paşa'nın yaptırdığı handan alır.
İlçenin nüfusu 26.961'dir. Nallıhan Belediye Başkanı ise AKP'li İsmail Öntaş'tır.
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