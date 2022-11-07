Antalya'da hortum paniği: Yurttaşlar görüntüledi

İHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:32
<p>Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.</p>

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

<p>İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştuğu gözlendi.</p>

İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştuğu gözlendi.

<p>Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini, kısa sürede yitirdi.</p>

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini, kısa sürede yitirdi.

<p>Kentin farklı noktalarından görülen hortumu yurttaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.</p>

Kentin farklı noktalarından görülen hortumu yurttaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.

Antalya Alanya hortum

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