Ardahan'ın ilçeleri! Ardahan'ın kaç ilçesi var? Ardahan'ın ilçe nüfusları kaç? Ardahan'ın ilçe belediye başkanları kim?

GÖLE

Göle ilçesinin yüzölçümü 1399 km², 2022 yılına göre ise nüfusu 22.900 kişidir. İlçe merkezi ortalama rakımı 2038 metre olan düz bir alana kurulmuştur. Köyler ise kısmen düz ve kısmen de engebeli arazi üzerine yerleşmiştir. İlçede kışları uzun, çok sert ve soğuk, yazları ise ılık ve yağışlı geçen karasal iklim görülmektedir. Göle ekonomisi genelde hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe, bölgenin en önemli canlı hayvan yetiştirme merkezlerindendir. Tarımsal faaliyet ürünü olarak arpa, buğday, yulaf, patates ekimi yapılmaktadır. Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin'dir.