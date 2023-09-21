Ardahan'ın ilçeleri! Ardahan'ın kaç ilçesi var? Ardahan'ın ilçe nüfusları kaç? Ardahan'ın ilçe belediye başkanları kim?
Ardahan, Türkiye'nin kuzeydoğu kısmında, Gürcistan sınırı yakında yer alan bir ildir. Nüfusu 2022 yılına göre toplam 92.481 kişi, yüzölçümü 5,661 km²'dir. Ardahan'da; kışları soğuk, yazları ılık, her mevsim yağışlıdır. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'dir. Ardahan'ın il merkezi ile beraber 6 ilçesi bulunur.
Ardahan'ın ilçeleri: Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof.
ÇILDIR
Adını Çıldır Göl'ünden alan ilçenin nüfusu 2022 yılına göre 8.693 kişidir. İlçe merkezi, ortalama 1950 m. yükseklikte düz bir alana kurulmuş olup yüzölçümü 1082 km²'dir. İlçe, Turizm açısından önemli potansiyele sahip, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek gezip görmeye değen tarihi eserleri bulunmaktadır. Gezip görmeye değen yerler arasında Şeytan Kalesi, 7 katlı mağaralar, Kurt Kalesi, Çıldır Gölü, Kuş Adası, Alpaslan Adası yer almaktadır. çıldır kışları çok sert ve soğuk, yazları ise ılık ve yağışlı geçen bir kara iklimine sahiptir. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'dur.
DAMAL
Damal, dağlarında beliren Atatürk silüeti ile ünlüdür. Her yıl Haziran ayının 15 ile Temmuz ayının 15'ine kadar saat 18:00’den itibaren Karadağ sırtlarında Atatürk’ün bu silueti net olarak yaklaşık 20 dakika izlenmektedir. Ardahan'da bu tarihlerde Atatürk'ün İzinde-Gölgesinde Damal Müzik Şenlikleri düzenlenmektedir. İlçede karasal iklim tipi görülmektedir. İlçe nüfusu 2022 yılına göre toplam 4.866 kişi, yüzölçümü 328.8 km²'dir. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal'dır.
GÖLE
Göle ilçesinin yüzölçümü 1399 km², 2022 yılına göre ise nüfusu 22.900 kişidir. İlçe merkezi ortalama rakımı 2038 metre olan düz bir alana kurulmuştur. Köyler ise kısmen düz ve kısmen de engebeli arazi üzerine yerleşmiştir. İlçede kışları uzun, çok sert ve soğuk, yazları ise ılık ve yağışlı geçen karasal iklim görülmektedir. Göle ekonomisi genelde hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe, bölgenin en önemli canlı hayvan yetiştirme merkezlerindendir. Tarımsal faaliyet ürünü olarak arpa, buğday, yulaf, patates ekimi yapılmaktadır. Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin'dir.
HANAK
Doğudan Gürcistan ve Çıldır, güneyden Ardahan, batıdan Şavşat, kuzeyinden ise Posof ile çevrili oӀan ilçenin yüzölçümü 546 km²'dir. İlçenin güneydoğu köşesinden Kura ırmağı geçer. Bu ırmağa karışan Çaytetik suyu da önemli bir akarsudur. İlçede kışlar kar yağışlı ve soğuk, yazlar serin ve yağışlı geçmektedir. İlçe nüfusu 2022 yılına göre toplam 8.054 kişidir. Hanak halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya'dır.
POSOF
İlçe, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alır; Türkgözü Sınır Kapısı ilçe sınırları içindedir. İlçede her mevsimde yağış görülür. Bitki örtüsü ormandır. Yüksek alanlarda Alpin çayırlar görülür. İlçenin ekonomisi arıcılık, hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Elma, mısır, buğday, fasulye, arpa, patates, ceviz, erik, armut ve vişne üretilmektedir. Posof nüfusu 2022 yılı sayımına göre 6.296 kişidir. Yüzölçümü 606 km²'dir. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'dır.
İlgili Haberler
- Iğdır'ın ilçeleri! Iğdır'ın kaç ilçesi var? Iğdır'ın ilçe nüfusları kaç? Iğdır'ın ilçe belediye başkanları kim?
- Muş'un ilçeleri! Muş'un kaç ilçesi var? Muş'un ilçe nüfusları kaç? Muş'un ilçe belediye başkanları kim?
- Bartın'ın ilçeleri! Bartın'ın kaç ilçesi var? Bartın'ın ilçe nüfusları kaç? Bartın'ın ilçe belediye başkanları kim?
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası'ndan 4. faiz artışı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'tutuklama' kararına tepki
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- '2-3 ay içerisinde önlem alınmazsa...'
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- Yüksek emekli aylığı için ne zaman başvuru yapılmalı?