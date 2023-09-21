Iğdır'ın ilçeleri! Iğdır'ın kaç ilçesi var? Iğdır'ın ilçe nüfusları kaç? Iğdır'ın ilçe belediye başkanları kim?

ARALIK

Aralık ilçesi, Iğdır'ın ve Türkiye'nin en doğu uç noktasını teşkil eder. Türkiye'nin üç ülkeyle komşu ve müşterek sınırlarının bulunduğu tek kavşak noktası durumundadır. İlçenin doğusunda İran, kuzeyinde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırı bulunmaktadır. İlçede kışlar yumuşak yazlar ise daha uzun ve sıcak geçmektedir. Aralık nüfusu 2022 yılına göre 20.133 kişi, yüzölçümü ise 852 km²'dir. Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'dır.