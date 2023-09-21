Iğdır'ın ilçeleri! Iğdır'ın kaç ilçesi var? Iğdır'ın ilçe nüfusları kaç? Iğdır'ın ilçe belediye başkanları kim?
Iğdır, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum - Kars Bölümü'nde yer almaktadır. Nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 203.594 kişidir. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüzölçümünün üçte ikisi, il merkezine bağlı Suveren köyü'nün sınırları içindedir. İl yüzölçümü 1.479 km²'dir. Türkiye'nin Ermenistan ile sınırını belirleyen Aras Nehri, Arpaçay ile birleştikten sonra Iğdır sınırları boyunca akmaktadır. Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'dur. Iğdır'ın 4 ilçesi bulunur.
Iğdır'ın ilçeleri: Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca.
ARALIK
Aralık ilçesi, Iğdır'ın ve Türkiye'nin en doğu uç noktasını teşkil eder. Türkiye'nin üç ülkeyle komşu ve müşterek sınırlarının bulunduğu tek kavşak noktası durumundadır. İlçenin doğusunda İran, kuzeyinde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırı bulunmaktadır. İlçede kışlar yumuşak yazlar ise daha uzun ve sıcak geçmektedir. Aralık nüfusu 2022 yılına göre 20.133 kişi, yüzölçümü ise 852 km²'dir. Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'dır.
KARAKOYUNLU
İlçe toprakları Ağrı Dağı’nın uzantıları, Kire denilen taşlık ve kayalık yükseltiler ve Ağrı Dağı'nın eteğindeki Korhan Yaylası'ndan oluşmaktadır. Yüzölçümü 269 km², nüfusu 2022 yılı sayımına göre toplam 13.565 kişidir. İlçede yazlar sıcak, kışlar ılık geçmektedir. Karakoyunlu ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Yetiştirilen ürünler, buğday, arpa, çeltik, şeker pancarı, yem bitkileri, patates, yer elması, yer fıstığı, nohut, mercimektir. Ayrıca sebzecilik de yapılmakta olup, domates, patlıcan, biber, marul, tere, nane, salatalık, karpuz yetiştirilmektedir. Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayramali Ballı'dır.
TUZLUCA
Türkiye'ye İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlanan kara yolu Tuzluca'dan geçer. Nüfusu 2022 yılına göre 22.699 kişi, yüzölçümü 1.254 km²'dir. Bilinen ilk ismi Kulp olan daha sonradan Tuzluca'ya ismini veren, kaya tuzu madenleridir. Tuz mağaraları 35 dönümlük bir araziyi kaplamaktadır. Bu maddenin yıllarca işlenmesinden sonra oluşan tuz mağaralarında astım hastalarına hizmet veren şifa merkezi bulunmaktadır. İlçenin ekonomisi hayvancılık, madencilik ve yaylacılığa dayanmaktadır. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dır.
İlgili Haberler
- Muş'un ilçeleri! Muş'un kaç ilçesi var? Muş'un ilçe nüfusları kaç? Muş'un ilçe belediye başkanları kim?
- Hakkâri'nin ilçeleri! Hakkâri'nin kaç ilçesi var? Hakkâri'nin ilçe nüfusları kaç? Hakkâri'nin ilçe belediye başkanları kim?
- Batman'ın ilçeleri! Batman'ın kaç ilçesi var? Batman'ın ilçe nüfusları kaç? Batman'ın ilçe belediye başkanları kim?
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- İşte geçerli olacağı tarih...