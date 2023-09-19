Muş'un ilçeleri! Muş'un kaç ilçesi var? Muş'un ilçe nüfusları kaç? Muş'un ilçe belediye başkanları kim?

Doğu Anadolu Bölgesi şehri Muş, lalesi ve üzümü ile tanınır. İlde ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır ama geleneksel yöntemlerle yapıldığı için verim çok düşüktür. Muş ovasında yetiştirilen ürünler, şekerpancarı, nohut ve tahıldır. Bunun yanında tütün üretimi de yapılmaktadır. Muş'un nüfusu 2022 yılı verilerine göre 399.202 kişi, yüzölçümü ise 8,023 km²'dir. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dır. Muş'un 6 ilçesi bulunur.

Muş'un ilçeleri: Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto.