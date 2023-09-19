Muş'un ilçeleri! Muş'un kaç ilçesi var? Muş'un ilçe nüfusları kaç? Muş'un ilçe belediye başkanları kim?
Doğu Anadolu Bölgesi şehri Muş, lalesi ve üzümü ile tanınır. İlde ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır ama geleneksel yöntemlerle yapıldığı için verim çok düşüktür. Muş ovasında yetiştirilen ürünler, şekerpancarı, nohut ve tahıldır. Bunun yanında tütün üretimi de yapılmaktadır. Muş'un nüfusu 2022 yılı verilerine göre 399.202 kişi, yüzölçümü ise 8,023 km²'dir. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dır. Muş'un 6 ilçesi bulunur.
Muş'un ilçeleri: Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto.
BULANIK
Merkez ilçesinin ardından ilin yüzölçümü ve nüfusuyla en büyük ikinci ilçesidir. Yüzölçümü 1689 km², nüfusu ise 2022 yılına göre toplam 74.591 kişidir. İlçenin güneyinde Haçlı Gölü, kuzeyinde Murat Nehri bulunmaktadır. İklimi yazın kurak ve sıcak, kışın soğuktur. Bulanık ilçesinde küçük işlevli birkaç adet fabrika mevcuttur. Bu fabrikalarda, süt ve süt ürünleri, şeker, tekstil ve tarım ham maddeli üretimi yapılmaktadır. İlçede bulunan Kazan Gölü ve Murat Nehri balıkçılığında bir geçim kaynağı olmasında büyük etkendir. Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu'dur.
HASKÖY
Nüfusu 2022 yılına göre toplam 25.621 kişi, yüzölçümü ise 227 km²'dir. Yüzölçümü bakımından ilin en küçük ilçesidir. İlçe alanının büyük bir bölümünü kaplayan Muş ovası bu iki yükselti arasında yer almaktadır. Hasköy ilçesinin en önemli akarsuyu Karasu ırmağıdır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılıktır. Halkın başlıca geçim kaynağı tütün, şeker pancarı ve buğdaydır. Ayrıca domates, biber, patlıcan, soğan, fasulye ve kavun-karpuz yetiştirilmektedir. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'dir.
KORKUT
Yüzölçümü 503 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 23.106 kişidir. ilçede ekonominin temeli tarım ve hayvancılıktır. Yetiştirilen başlıca ürünler buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı, yonca, korunga, patates ve lahanadır. İlçede karasal iklim tipi görülür. Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'dır.
MALAZGİRT
Ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi ile tanınmış bir ilçedir.İlçe, doğusunda Patnos, batısında Bulanık, güneyinde Ahlat ve kuzeyinde Murat Nehri ile çevrilidir. Selçuklu dönemine ait tarihi şehitler mezarlığı, Malazgirt Kalesi, Hatun Köprüsü, Kız Köprüsü, Bostan Kalesi görülmeye değer yerleridir. İlçenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Başlıca tarım ürünleri buğday, şeker pancarı, arpa, nohut, mercimek ve fasulyedir. İlçenin yüzölçümü 1534 km², 2022 yılına göre nüfusu 45.371 kişidir. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'dır.
VARTO
Genellikle dağlarla kaplı olan ilçe alanı ilin en yüksek bölümünde yer alır. İlçenin kuzeyini Bingöl Dağları'nın uzantıları engebelendirir. Yüzölçümü 1,365 km²'dir. Varto'nun ekonomisi hayvancılığa dayanmaktadır. Çoğunlukla sürü hayvancılığı yapılmakta olup, büyük çapta gezginci arıcılık da yapılmaktadır. İlçe nüfusu 2022 yılına göre toplam 30.267 kişidir. Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan'dır.
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