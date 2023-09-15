Bartın'ın ilçeleri! Bartın'ın kaç ilçesi var? Bartın'ın ilçe nüfusları kaç? Bartın'ın ilçe belediye başkanları kim?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2023 Cuma, 13:43
<p><strong>Bartın, Karadeniz Bölgesi</strong>'nin batı bölümünde yer alan ilimizdir. İsmini kenarında kurulduğu Bartın Çayı'ndan almıştır. Bartın'ın nüfusu 2022 yılına göre  203.351 kişi, yüzölçümü ise 2.120 km²'dir. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'dur. Bartın'ın 4 ilçesi bulunur.</p> <p><strong>Bartın'ın ilçeleri</strong>: Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus.</p>

Bartın, Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde yer alan ilimizdir. İsmini kenarında kurulduğu Bartın Çayı'ndan almıştır. Bartın'ın nüfusu 2022 yılına göre  203.351 kişi, yüzölçümü ise 2.120 km²'dir. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'dur. Bartın'ın 4 ilçesi bulunur.

Bartın'ın ilçeleri: Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus.

<p><strong>AMASRA</strong></p> <p>Amasra'nın nüfusu  2022 yılına göre 13.852 kişi, yüzölçümü 120 km²'dir. Amasra yaz aylarında çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir. İlçede yazları serin, kışları ılık geçer. En yağışlı mevsim sonbahardır. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dır.</p>

AMASRA

Amasra'nın nüfusu  2022 yılına göre 13.852 kişi, yüzölçümü 120 km²'dir. Amasra yaz aylarında çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir. İlçede yazları serin, kışları ılık geçer. En yağışlı mevsim sonbahardır. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dır.

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<p><strong>KURUCAŞİLE</strong></p> <p>İlçenin güneyi Küre dağlarının bir uzantısı olan Karadağ, Kayaardı ve Karsaduran dağları ile çevrilidir. Yüzölçümü 159 km²'dir. ilçede tarım alanı yok denecek kadar azdır. Kışları soğuk ve yağışlı yazları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. İlçenin gezilecek yerleri Kapısuyu Plajı, Karaman Plajı, Liman Mevkii, Yeraltı Plajı, Gökçekale Koyu, Çambu Yalısı, Kapısu Deresi, Gölderesi Şelalesi'dir. Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın'dır. </p>

KURUCAŞİLE

İlçenin güneyi Küre dağlarının bir uzantısı olan Karadağ, Kayaardı ve Karsaduran dağları ile çevrilidir. Yüzölçümü 159 km²'dir. ilçede tarım alanı yok denecek kadar azdır. Kışları soğuk ve yağışlı yazları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. İlçenin gezilecek yerleri Kapısuyu Plajı, Karaman Plajı, Liman Mevkii, Yeraltı Plajı, Gökçekale Koyu, Çambu Yalısı, Kapısu Deresi, Gölderesi Şelalesi'dir. Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın'dır. 

<p><strong>ULUS</strong></p> <p>Denize kıyısı bulunmayan tek ilçe olan Ulus'un yüzölçümü 713 km²'dir. İlçe genelde engebeli araziye sahiptir. Ulus'un bitki örtüsü ormandır. İlçede her yıl ağustos ayının ilk haftasında Uluyayla Şenlikleri düzenlenmektedir. Ulus nüfusu 2022 yılı sayımına göre 21.332 kişidir. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'dur.</p>

ULUS

Denize kıyısı bulunmayan tek ilçe olan Ulus'un yüzölçümü 713 km²'dir. İlçe genelde engebeli araziye sahiptir. Ulus'un bitki örtüsü ormandır. İlçede her yıl ağustos ayının ilk haftasında Uluyayla Şenlikleri düzenlenmektedir. Ulus nüfusu 2022 yılı sayımına göre 21.332 kişidir. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'dur.

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