Bartın'ın ilçeleri! Bartın'ın kaç ilçesi var? Bartın'ın ilçe nüfusları kaç? Bartın'ın ilçe belediye başkanları kim?

AMASRA

Amasra'nın nüfusu 2022 yılına göre 13.852 kişi, yüzölçümü 120 km²'dir. Amasra yaz aylarında çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir. İlçede yazları serin, kışları ılık geçer. En yağışlı mevsim sonbahardır. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dır.