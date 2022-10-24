Arkadaşları damada yapmadığını bırakmadı: Damadın kıyafetlerini yırtıp yemek yaptırdılar

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:01
<p>Bursa'da yapılan düğünde damada arkadaşları yapmadığını bırakmadı.</p>

Bursa'da yapılan düğünde damada arkadaşları yapmadığını bırakmadı.

<p>Mudanya'nın Yaylacık köyünde </p> <p>geleneklere uygun düğün yapan Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm arkadaşları katıldı. </p>

Mudanya'nın Yaylacık köyünde 

geleneklere uygun düğün yapan Burak Kırıkoğlu'nun düğününe köydeki tüm arkadaşları katıldı. 

<p>Köyün girişinde düğün arabasının önünü kesen gençler gelin arabası önünde eğlenmeye başladı. </p>

Köyün girişinde düğün arabasının önünü kesen gençler gelin arabası önünde eğlenmeye başladı. 

<p>Gelin aracının önünde 6 saat eğlenen köyün gençleri bu esnada bol bol eğlenip damada yapmadığını bırakmadı. </p>

Gelin aracının önünde 6 saat eğlenen köyün gençleri bu esnada bol bol eğlenip damada yapmadığını bırakmadı. 

<p>Damadın kıyafetlerini yırtan gençler bu şekilde damada gelin aracının önünde piknik tüpünde menemen yaptırdı. </p>

Damadın kıyafetlerini yırtan gençler bu şekilde damada gelin aracının önünde piknik tüpünde menemen yaptırdı. 

<p>Havanın kararmasıyla birlikte eğlence sona erdi.</p>

Havanın kararmasıyla birlikte eğlence sona erdi.

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