Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

DHA
07 Temmuz 2024 Pazar, 07:40
Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

İstanbul Ataşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki cipte yangın çıktı. Alev alev yanan cip itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi, İstanbul istikametinde meydana geldi.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UU 0953 plakalı cipin motor kısmında, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpleri ile müdahale etti, ancak yangını söndürmekte başarılı olamadı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan cipe müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü

Ataşehir TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı!

Polis ekipleri TEM Otoyolu'nda trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen cip, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir Yangın

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