İzmirde bir günde ikinci yangın: Ekipler müdahale ediyor
Ödemiş'e bağlı bir mahallede orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman yangını, ilçeye bağlı Artıcak Mahallesi’nde başladı. Saat 15.35’te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.45’te yapıldı. Yangına; 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
KARŞIYAKA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Bugün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınmıştı.
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