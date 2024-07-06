İzmirde bir günde ikinci yangın: Ekipler müdahale ediyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 17:00

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangını, ilçeye bağlı Artıcak Mahallesi’nde başladı. Saat 15.35’te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.45’te yapıldı. Yangına; 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

KARŞIYAKA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bugün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınmıştı.